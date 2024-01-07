7 января
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Жизнь

Какая погода будет на Рождество 7 января в Алтайском крае

Не холодно и без снега. Такую погоду прогнозируют синоптики.

Зима, погода, снег, мороз.
Зима, погода, снег, мороз.
открытые источники (CC0)

Температура -8,-13 градусов, по югу местами -1,-6 градусов.

В большинстве районов небольшой снег. В утренние часы по северу местами изморозь.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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