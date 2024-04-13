В родительскую субботу принято устраивать скромный обед или ужин в кругу семьи и вспомнить об умерших родственниках.

В родительскую субботу принято подавать поминальную пищу бедным, чтобы они помолились за умерших.

Согласно приметам, в родительскую субботу нужно посетить кладбище и привести в порядок могилы родных и близких.

В этот день не рекомендуется устраивать громкие застолья и употреблять большое количество алкоголя.

Считается, что в родительскую субботу не следует ссориться, конфликтовать и отказывать в помощи.

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Считается, что в родительскую субботу не следует стирать, шить и заниматься рукоделием.