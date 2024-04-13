Какие есть приметы Родительской субботы
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Согласно приметам, в родительскую субботу нужно посетить кладбище и привести в порядок могилы родных и близких.
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В родительскую субботу принято подавать поминальную пищу бедным, чтобы они помолились за умерших.
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В родительскую субботу принято устраивать скромный обед или ужин в кругу семьи и вспомнить об умерших родственниках.
- В родительскую субботу можно посетить церковь, поставить свечи за упокой и заказать панихиду.
Что нельзя делать в Родительскую субботу
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В этот день не рекомендуется устраивать громкие застолья и употреблять большое количество алкоголя.
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Считается, что в родительскую субботу не следует ссориться, конфликтовать и отказывать в помощи.
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В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
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Считается, что в родительскую субботу не следует стирать, шить и заниматься рукоделием.
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В родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.
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