Глава сибирского региона пообещал выплатить абитуриентам 120 тыс. рублей за поступление в вуз

Глава Омской области Виталий Хоценко пообещал ввести единовременные выплаты до 120 тыс. рублей для школьников за поступление в вуз. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор объяснил, что выплата будет единовременной. Ее получат школьники, поступившие на первый курс очного отделения на бакалавриат или специалитет в государственные и частные вузы (или их филиалы) в Омской области.

Главное условие - высокие баллы за ЕГЭ. Размер выплаты будет прямо зависеть от их результатов.

NGS.ru сообщает, что сумма выплаты составит от 30 до 120 тыс. рублей за следующие баллы:

от 240 до 249 баллов — 30 тыс. рублей;

от 250 до 259 баллов — 42 тыс. рублей;

от 260 до 269 баллов — 60 тыс. рублей;