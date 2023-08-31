Фотофакты — как патриарх освящал закладной камень нового кафедрального собора в Барнауле

Восемь лет тому назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень Спасского кафедрального собора в Барнауле, возле парка «Солнечный ветер». Это произошло 21 сентября. Как это было — смотрите в историческом фоторепортаже Анны Зайковой.

На освящении, помимо представителей церкви, краевых и городских властей, присутствовало более ста человек.

Строительство

10 апреля 2019 года проект храма одобрил барнаульский градостроительный совет. Строительством занялся опытный подрядчик Сергей Демин, ранее уже возводивший не только храмы (Александро-Невский собор в Барнауле, храмы в Каменке и Алтайском), но и многие крупные объекты города: торговые центры «Европа» и «Праздничный», автоцентр АНТ, гипермаркет «Аксиома» и другие.

Пока что построен цоколь, возведены стены первого этажа. На территории храма запланирована звонница, детская площадка, альпийская горка, святой источник, небольшой искусственный водоем и дом причта. О точных сроках завершения строительства говорить не представляется возможным, поскольку оно продвигается по мере поступления пожертвований.

Патриарх Кирилл освятил камень будущего кафедрального собора в Барнауле 21 сентября 2015 года. Анна Зайкова

Особенности

В цокольном этаже собора с высотой потолков 2,9 метра расположатся хозяйственные помещения: трапезная, ризная, кабинеты администрации и бухгалтера, а также чайная. На балконе разместятся кабинет настоятеля и холл. Основным помещением

На месте, где изначально планировалось поставить собор, проходят два кабеля, питающих весь Поток. Их перенос еще в ценах 2019 года требовал 2,5 млн рублей. Поэтому в итоге было согласовано некоторое отступление от канона — вход храма направлен не на запад, а на северо-запад.

Визит патриаха Алексия II в Барнаул. 11 мая 1991 года. из архива музея "Город", репродукция Михаила Хаустова Визит патриаха Алексия II в Барнаул. 11 мая 1991 года. из архива музея "Город", репродукция Михаила Хаустова Визит патриаха Алексия II в Барнаул. 11 мая 1991 года. из архива музея "Город", репродукция Михаила Хаустова Полковник Кулибаба передает патриарху Алекcию II символический ключ от Никольской церкви (в ту пору - солдатский клуб барнаульского летного училища). 11 мая 1991 года. из архива музея "Город", репродукция Михаила Хаустова

Высокие гости

Визит патриарха Кирилла стал вторым приездом предстоятеля Русской православной церкви в Алтайский край. Первым здесь побывал патриарх Московский и всея Руси Алексий II, приехавший 11 мая 1991 года и освятивший закладной камень Александро-Невского собора. Он стал первым патриархом РПЦ, выехавшим за Урал.

Святейшему вручили большой символический ключ от дверей Никольского собора, после этого он встретился с горожанами. Вечером патриарх совершил в Покровском соборе Всенощное бдение, а утром — Божественную литургию, после которой вылетел в Бийск. Оттуда предстоятель направился в Сростки, где освятил закладной камень храма во имя святого равноапостольного князя Владимира.