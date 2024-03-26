Эстрада, рок и джаз. Что предлагает послушать Барнаульский духовой оркестр этой весной

«Эстрадные хиты»
Оркестр приглашает барнаульцев насладиться взрывным коктейлем танцевальных хитов 80-х, и 90-х годов ХХ века.
Солисты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Гончарук, Виктория Цой, Игорь Бекетов, Антон Концеба, Иван Остапенко.
Дирижер: Всеволод Жуков.
Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.
Дата: 28 марта.
Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).
«Рок страна»
Диапазон русского рока представят слушателям на следующем концерте.
Прозвучат хиты отечественных групп:
- «Ария»,
- «Браво»,
- «Парк Горького»,
- «Земляне»,
- «Чёрный кофе»,
- «Наутилус Помпилиус»,
- «Зодиак»,
- «Альянс».
Дирижер: Сергей Белоусов.
Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.
Дата: 18 апреля.
Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).
«В стиле jazz»
Джаз — уникальное явление в мире искусства, соединившее в себе африканскую, латиноамериканскую и западноевропейскую музыку, оказавшее значительное влияние на музыку ХХ века.
Несмотря на сложность гармоний, ритмов и структуры, уже доказано, что джаз оказывает релаксирующее и тонизирующее свойство на нервную систему слушателя.
Расслабиться любители жанра смогут под вокальные композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и Стива Уандера.
Хиты исполнят биг-бэнд Барнаульского духового оркестра и ансамбль «Джаз Комфорт Бэнд» под управлением Андрея Земскова.
Солисты: Светлана Калужских, Виктория Цой (вокал), Никита Абершток.
Ведущая: Вера Климанова.
Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.
Дата: 23 апреля.
Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).
Самое важное - в нашем Telegram-канале