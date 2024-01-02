Еще 11 идей, как провести новогодние каникулы в Барнауле

Altapres.ru придумал, куда сходить и чем заняться, чтобы скрасить новогодние каникулы. В Барнауле найдется все: от кино, до коньков и чаепитий.

В кино

«Бременские музыканты» в «Мире» — до 31 января, 6+

«Холоп-2» в «Галактике» — до 31 января, 12+

В театр

«Не скажу» в Театре драмы — 4 января, 19:00, 16+

«Свободная пара» в Молодежном театре Алтая — 7 января, 17:00, 18+

Спектакль "Свободная пара". mta-barnaul.ru

За магией

Шоу фокусов «Праздник с чудесами» в Крепостном театре — 5 января, 14:00, 6+

Секреты фокусов от Шоу сумасшедшего профессора Николя архив пикника "Поляна"

В филармонию

Новогоднее представление для детей по мотивам народных сказок и обрядов «Сказки бабушки зимы» в Филармонии — 5 января, 11:00, 0+

Государственная филармония Алтайского края. philharmonia-barnaul.com

На лыжи

На «Трассе здоровья» уже вовсю катаются, а «Динамо» выдает лыжи в прокат — ежедневно с 9:00 до 19:00.

Посетители лыжной базы "Динамо" Анна Зайкова

На каток

Пора хватать свои коньки или брать напрокат на «Клевчене»: там можно неплохо разогнаться и ни в кого не врезаться. Еще можно сходить на каток в парки «Изумрудный» и «Центральный», в «Арлекино» и «Эдельвейс».

Каток Клевченя. vk.com/katok_klevchenya

На горки

Конечно, стоит покататься на горках — они точно есть на площади Сахарова и на улице Мало-Тобольской, а еще на площади Мира и в поселке Южный.

Новогодняя горка на пл. Сахарова, 2020 год. altapress.ru

В юрту

Дед Мороз будет водить хороводы с детьми в юрте и рассказывать трогательные истории за чашкой чая в «Лесной сказке» — с 1 по 14 января.

В планетарий

Премьера полнокупольного шоу в Fulldome 3D формате в барнаульском планетарии — со 2 по 8 января.

Встреча "Женского клуба" в барнаульском планетарии. Дмитрий Лямзин

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