18 января
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Жизнь

Эксперты назвали способы досрочно погасить ипотеку

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, как досрочно погасить ипотеку. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Ипотека.
Ипотека.
Depositphotos.

Эксперт рассказал, что есть несколько вариантов поскорее закрыть ипотеку. Во-первых, можно уменьшить ежемесячный платеж, а во-вторых, сократить срок кредита и внести досрочную сумму.

При этом второй вариант остается более выгодным, потому что при нем уменьшается переплата за ипотеку.

Также специалист рекомендует сформировать финансовую подушку в размере двух или шести ежемесячных платежей и хранить ее на депозите.

Ранее стало известно, когда отменят льготную ипотеку и как это повлияет на стоимость жилья в Барнауле.

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