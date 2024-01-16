Эксперты назвали способы досрочно погасить ипотеку

Эксперт рассказал, что есть несколько вариантов поскорее закрыть ипотеку. Во-первых, можно уменьшить ежемесячный платеж, а во-вторых, сократить срок кредита и внести досрочную сумму.
При этом второй вариант остается более выгодным, потому что при нем уменьшается переплата за ипотеку.
Также специалист рекомендует сформировать финансовую подушку в размере двух или шести ежемесячных платежей и хранить ее на депозите.
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