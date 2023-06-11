Два опасных гигантских астероида одинаково сверкают и на огромной скорости несутся к Земле

Два крупных потенциально опасных астероида приближаются к Земле, сообщает «Интерфакс».

Абсолютный блеск этих небесных тел почти одинаков, астероиды могут иметь схожие размеры — порядка 400-800 метров.

12 июня астероид 1994 XD пройдет в 3,2 млн километрах от Земли. Он максимально приблизится к нашей планете с момента открытия в 1994 году, напоминает bfm.ru.

Еще один астероид — 2020 DB5 — сблизится с Землей 15 июня, он промчится на расстоянии в 11 раз дальше Луны от нашей планеты.

Между тем астероид размером с олимпийский бассейн врежется в Землю. Орбита космического тела проходит близко к Земле.

Вероятность прямого удара небольшая, но она есть. Астероид может задеть нашу планету во время грядущего сближения.

Это произойдет 14 февраля 2046 года.

Ранее метеороид пробил обшивку «Союза». Между тем ударный космический зонд изменил траекторию полета астероида - врезался в него. Диаметр астероида составлял 160 метров.

Небесное тело находилось на расстоянии около 11 млн км от Земли.

После столкновения зонда с астероидом астрономы установили, что его орбитальный период снизился на 32 минуты. Это означает, что изменилась и траектория его полета.