1 февраля
﻿
Жизнь

До конца года начнется движение по развязке на Змеиногорском тракте

Движение по трехуровневой развязке на пересечении Змеиногорского, Южного и Лесного трактов должно начаться до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Транспортная развязка.
Транспортная развязка.
Антон Федотов

Сложное сооружение называют уникальным и самым крупным объектом за последние 10 лет.

Известно, что на сегодняшний день проект идет строго по графику. Готовность объекта составляет порядка 45%. А завершить работы планируют к концу 2024 года, отметил Виктор Томенко.

Общая стоимость развязки — 2,9 миллиарда рублей. В сумму привлекли средства из инфраструктурного бюджетного кредита.

При этом новая развязка станет одним из знаменитых украшением города, поэтому скорее всего там соорудят подсветку.

Транспортная развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с объектами нового жилищного строительства, с промышленной зоной и со спальными районами.

Также объект обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» и Р-256 «Чуйский тракт».

Ранее altapress.ru показывал, как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте и будут ли снова менять схему движения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость