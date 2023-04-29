Пусть ваши пациенты

Поменьше скалятся на вас.

Пусть только благодарность

Исходит из их глаз.



Пусть будут будни проще

Без экстренных проблем,

Пусть будет больше радостных

На работе у вас тем.



Устойчивости к стрессу,

Ведь пациенты не просты.

Здоровья и успехов,

И больше доброты.

И собаку, и котенка,

И лисицу, и бельчонка

Ты сумеешь, исцелить,

Рану страшную зашить.



У тебя на каждый случай

Есть бинты и йод есть жгучий,

А ещё пилюль полно,

Разных мазей заодно.



В гору пусть дела шагают,

И зверушки не кусают,

А в работе твоей важной

Помогает нрав отважный!