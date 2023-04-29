29 апреля
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Жизнь

День ветеринара — 29 апреля. Пушистые поздравления в прозе, стихах и смс

Ежегодно в последнюю субботу апреля в мире чествуют лучших друзей мохнатых и хвостатых — ветеринаров. А в России лекарей пушистых поздравляют дважды — второй раз 31 августа. Altapress.ru от души поздравляет ветеринаров в прозе, стихах и смс.

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поздравления с Днем ветеринара в прозе

Поздравляю! Я желаю, чтобы каждый подопечный уходил, улетал, уползал, уплывал здоровым. Пусть слова благодарности и хорошее настроение от проделанной работы всегда будут с вами. Спасибо за помощь и доброе сердце!

Поздравляю человека одной из самых гуманных профессий, ветеринара. Лечить животных намного труднее, чем людей. И выбрать такую профессию может только человек с настоящей, большой душой. Ваши пациенты не всегда могут поблагодарить и от их имени сделаю это я. Спасибо. Всех благ. Поздравляю.

Для каждого владельца его питомец — это член семьи, и его здоровье является не менее важным, чем свое собственное. Спасибо Вам за вашу работу, Вы мудрый специалист и знаток своего дела! В Ваш профессиональный праздник желаю процветания и развития!

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поздравления с Днем ветеринара в стихах

Пусть ваши пациенты
Поменьше скалятся на вас.
Пусть только благодарность
Исходит из их глаз.

Пусть будут будни проще
Без экстренных проблем,
Пусть будет больше радостных
На работе у вас тем.

Устойчивости к стрессу,
Ведь пациенты не просты.
Здоровья и успехов,
И больше доброты.

И собаку, и котенка,
И лисицу, и бельчонка
Ты сумеешь, исцелить,
Рану страшную зашить.

У тебя на каждый случай
Есть бинты и йод есть жгучий,
А ещё пилюль полно,
Разных мазей заодно.

В гору пусть дела шагают,
И зверушки не кусают,
А в работе твоей важной
Помогает нрав отважный!

Вы — настоящий доктор Айболит.
От вас любой зверек идет здоровым!
Вы лечите ожоги и бронхит
Умело и с подходом благородным!

Спасибо Вам за Ваш тяжелый труд!
И с днем рожденья мы Вас поздравляем!
Пусть для приветствий лапу подадут
Собаки, кошки. Пусть тепло встречают

Вас в каждом доме! Счастья и добра!
Всего того, что захотите сами!
Пусть в жизни будет все лишь на «ура»,
Спокойно будет пациентам с Вами.

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поздравления с Днем ветеринара в смс

Чтобы кошка не болела,
И здоровым песик был,
Вмиг берешься ты за дело,
Не жалея своих сил!

Пусть ветеринара должность
Очень ценится всегда,
И успех, прибавив скорость,
В дверь ворвется без труда!

К ветеринару с уважением
Мы обращаемся сейчас.
Вы занимаетесь спасением
Четвероногих добрых глаз.

Желаем вам терпения, мира,
Желаем солнца и тепла.
И чтоб невидимая сила
Вас к счастью радостно вела.

Чтобы кошечки-собачки
От болезней избавлялись,
Ты с большой самоотдачей
Лечишь их, приносишь радость.

Люди все и их питомцы
Тебя просто обожают,
Пусть тебе все удаётся,
Труд усладу доставляет!

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