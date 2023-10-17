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Жизнь

День участкового терапевта - 17 октября. Поздравления в стихах, прозе и смс

Свой профессиональный праздник участковые терапевты отмечают 17 октября. Эти люди приходят к нам на помощь во время болезни и помогают справиться со всеми недугами. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Поздравления с Днем участкового терапевта в прозе

С праздником, терапевт! Каждый новый день пусть вдохновляет и помогает преодолеть новую вершину, с которой невозможно будет упасть. Каждый пациент пусть гордится и рассказывает о том, как помог ему самый лучший и чуткий врач. Поздравляю!

Как мудрому и опытному терапевту желаю терпения, сил, здоровья и успехов в работе. Желаю добра и счастья в жизни. Желаю уравновешенных пациентов. Желаю хороших новостей. Желаю блистательных возможностей проявлять себя как специалиста, так и прекрасного человека!

Терапевт, спешу поздравить тебя с профессиональным праздником! Желаю долгих и здоровых лет жизни, достигать новые вершины, всегда стремиться к чему-то новому и лучшему, а также пусть твой труд всегда будет хорошо оплачен, замечен и, естественно, оценен по достоинству!

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

Поздравления с Днем участкового терапевта в стихах

Вы помогаете советом и лечением.
Тактичны, вежливы всегда в любой момент.
Стараюсь выполнять все назначения,
Ведь для меня Вы — лучший доктор-терапевт.

Пусть в день такой приходит к Вам везение.
Улыбки пациентов — в дар врачу.
Желаю бодрого всегда Вам настроения.
Работа сложная пусть будет по плечу.

Пропали б мы без терапевта,
Без наставлений от него,
И без лекарств, и без рецептов –
Теперь поздравим мы его!
Порой мы даже и не знаем,
Как вас за все благодарить!
От всей души теперь желаем
Здоровым и счастливым быть!

Вы много лет участок свой ведёте,
Семейный доктор наш и лучший терапевт,
Все силы Вы работе отдаёте,
Поможете всегда, в любой момент.
И в праздник здоровья Вам желаем,
Поменьше пациентов и больных.
Так важен труд Ваш в жизни — это знаем.
Пусть счастье ждёт в кругу своих родных.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Поздравления с Днем участкового терапевта в смс

Участковый терапевт! С праздником тебя!
Под твоим присмотром вся моя семья!
Ты надежный в своем деле! Ты – профессионал!
Твой врачебный опыт, ох, как не мал!
Лечишь ты моих соседей и моих друзей!
Так и хочется сказать: Сам-то не болей!
Кто же тогда нас будет лечить?
Желаем тебе всегда здоровым быть!

С праздником вас, терапевт участковый!
Нужно признать, что врач вы толковый!
Ваша профессия – это ваше призвание!
Ваше сердце полно добра и понимания!
Ваша душа нараспашку открыта!
Нервы ваши, словно из гранита!
Ваш теплый взгляд дает понять,
Что самое время таблеточку принять!

С Днем участкового терапевта вас, врач!
По жизни вам желаем множество удач!
Чтоб ваше сердце таким добрым оставалось!
Чтоб случаев тяжелых на работе не случалось!
Пусть все плохое вас обходит стороной!
С улыбкой – на работу, с улыбкой и домой!
Пусть вам буде легко на свете жить!
А мы вашим трудом всегда будем дорожить!

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