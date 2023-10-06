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Жизнь

День страховщика в России - 6 октября. Хорошие поздравления в прозе, стихах и смс

6 октября в России отмечают День страховщика. Именно в этот день 101 год назад появился Росстрах РСФСР. Altapress.ru подстраховался и приготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Бумага. Документ.
Бумага. Документ.
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Поздравления с Днем страховщика в прозе

Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем страховщика! Желаю тебе продвигаться вверх по карьерной лестнице, получать стабильную высокую зарплату и мастерски страховать своих клиентов! Искренне люби то, чем занимаешься, ибо ты творишь благое дело!

Пусть ваши осмотрительность и предусмотрительность помогают в жизни избежать фатальных ошибок. Хочется пожелать, чтобы вам самому никогда не пришлось воспользоваться страховым полисом, а только предостерегать от непредвиденных катаклизмов других.

Пусть каждый случай будет застрахован лично тобой, чтобы зарплата рекой текла. Пусть каждый каприз будет исполним, а что нельзя купить, то будет подарено жизнью. Развивайся и стремись к идеалам, к мечте, к покорению мира. Поздравляю!

С Днем страховщика.
С Днем страховщика.
Altapress.ru

Поздравления с Днем страховщика в стихах

Страховщик, позволь поздравить
С праздником твоим большим.
Я желаю, чтоб клиентом
Был оценен и любим.

Полис счастья и удачи
Выпишет пускай судьба,
Пусть любовь тебя страхует
В жизни непростой всегда.

Денег я желаю много,
Дело в гору пусть идет.
В страховом нелегком деле
Пусть тебе всегда везет.

Застрахуешь все, что нужно,
Дельный дашь всегда совет,
Страховщик ты первоклассный,
Лучше в мире точно нет.

В праздник профессиональный
Я желаю, чтоб судьба
На всю жизнь страховку счастья
Тебе с радостью дала.

Пусть работа прибыль дарит,
Пусть успех несет тебе,
Я желаю мира в сердца,
Двигаться к своей мечте.

Когда торчит машина в ели,
И документы все сгорели,
Упал, взбираясь на лошадку,
Все неприятности в охапку...

Но есть здесь супермен один,
Он страховщик, непобедим,
Проблем вдруг много наберется,
Всегда со всем он разберется.

И если вдруг не повезло,
Беде он сделает назло,
Спасения он поставщик,
Тебя поздравим, страховщик!

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Поздравления с Днем страховщика в смс

Застрахуешь всё, что надо:
Дом, машину, дачу с садом,
Тебе в деле равных нет,
Каждый в выгоде клиент.

Деньги пусть к тебе текут,
На успех лежит маршрут,
И любимая работа
Пусть проходит беззаботно!

Задача ваша — страховать,
Задача наша — поздравлять.
Желаем вам всего добиться,
Сомнений всех в себе лишиться.

Здоровье закалять всегда,
Не быть в печали никогда.
Незаменимым стать в работе,
Быть для коллег всегда в почете.

Ты застрахуешь все на свете
И всех-всех-всех до одного!
Тебе успех пусть ярко светит
Ты мастер дела своего!

Пускай растут твои доходы
И все сбываются мечты,
Чтоб ежедневно, год за годом,
Счастливей становился ты!

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