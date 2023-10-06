День страховщика в России - 6 октября. Хорошие поздравления в прозе, стихах и смс

Страховщик, позволь поздравить

С праздником твоим большим.

Я желаю, чтоб клиентом

Был оценен и любим.



Полис счастья и удачи

Выпишет пускай судьба,

Пусть любовь тебя страхует

В жизни непростой всегда.



Денег я желаю много,

Дело в гору пусть идет.

В страховом нелегком деле

Пусть тебе всегда везет.

Застрахуешь все, что нужно,

Дельный дашь всегда совет,

Страховщик ты первоклассный,

Лучше в мире точно нет.



В праздник профессиональный

Я желаю, чтоб судьба

На всю жизнь страховку счастья

Тебе с радостью дала.



Пусть работа прибыль дарит,

Пусть успех несет тебе,

Я желаю мира в сердца,

Двигаться к своей мечте.