День работников органов безопасности - 20 декабря. История бравого праздника

День работника органов безопасности ежегодно отмечают 20 декабря. В этот день чествуют тех, кто обеспечивает государственную безопасность. Altapress.ru рассказывает историю этого праздника.

Во времена СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. Его утвердили (7) 20 декабря 1917 года. Именно в этот день была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия.

По традиции, в этот день поздравляют работников органов безопасности и проводят различные торжественные мероприятия. Чествуют ветеранов и награждают отличившихся сотрудников.

Выпускники академии ФСБ устроили праздник в Москве. опубликовано на Газета.ru

В сферу деятельности ФСБ входит различные направления - борьба с терроризмом, разведка и контразведка, пограничная работа, информационная безопасность и т.д.

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