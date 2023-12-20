День работников органов безопасности - 20 декабря. История бравого праздника

Во времена СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. Его утвердили (7) 20 декабря 1917 года. Именно в этот день была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия.
По традиции, в этот день поздравляют работников органов безопасности и проводят различные торжественные мероприятия. Чествуют ветеранов и награждают отличившихся сотрудников.
В сферу деятельности ФСБ входит различные направления - борьба с терроризмом, разведка и контразведка, пограничная работа, информационная безопасность и т.д.
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