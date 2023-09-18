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Жизнь

День работников леса — 18 сентября. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День работников леса отмечают каждое третье воскресенье сентября. И сегодня, 18 сентября, стоит поздравить тех, кто связан с охраной и приумножением леса, с его заготовкой и переработкой. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Поздравления с Днем работников леса в прозе

Желаю, чтобы работа в лесу приносила тебе только душевную гармонию, удовольствие и хорошую зарплату! Пускай благодаря твоему труду лес лишь зеленеет, сохраняется и приумножается! Пускай лесным обитателям живется комфортно и безопасно! Люби то, что делаешь, и цени каждое мгновение жизни!

Поздравляю с Днем работников леса. Желаю, чтобы лес всегда оставался нашим зелёным другом. Пусть шелест листвы и пение птиц, свежий воздух и звуки животных, спелые ягоды и знакомые тропинки всегда будут большой отрадой для твоего сердца, настоящим вдохновением для весёлой работы и счастливой жизни.

Поздравляю с Днем работника леса и от всей души хочу пожелать, чтобы в лесу была тишь да благодать без вырубки и браконьерства, без гибели животных и стихийных бедствий. Пусть лес растет и дарит тебе силы, пусть работа всегда будет в радость, а жизнь пусть дарит моменты счастья и добра! Желаю побольше солнечного света и как можно меньше тревог.

Поздравления с Днем работников леса в стихах

Работники леса, вам честь и хвала,
Желаем, чтоб жизнь интересной была,
Пусть близкие дарят букеты из слов,
И радует вас чистый воздух лесов!

Вас с праздником славным поздравить спешим,
Пусть будут здоровье и сила души,
Чтоб труд свой умело, легко продолжать,
Улыбкой сиять, вовсе не унывать!

Россия славится лесами,
И нужно их конечно охранять.
Чтобы ещё мы долгими веками,
Могли запасы древесины пополнять.

Есть в сентябре отличный праздник,
Для всех кто лес наш бережёт.
И кто в посадке принимал участие,
Всем уважением Вам и почёт.

Здоровья Вам желаем и успехов,
Ваш труд словами нам не описать.
В работе чтобы не было помехи,
Желаем с легкостью природу защищать.

Поздравляем вас сегодня
И спасибо говорим,
Что храните лес могучий,
Что посвятили ему жизнь.

Желаем, чтоб работа ваша,
Лишь успех вам приносила,
Чтоб зверей, растений
Вы побольше сохранили.

Будьте вы всегда счастливы
И не знайте горя, бед,
Пусть наш лес, самый красивый,
Простоит еще не век!

Поздравления с Днем работников леса в смс

Всех, кто лесу свои силы
Ежедневно отдает,
Шлю от сердца поздравления,
Пусть в работе вам везет.

Силы пусть не покидают,
Все пускай вам удается,
Дарит радость пусть работа
И удача улыбнется.

В лесу воздух светел и свеж,
Что хочется век им дышать.
Тебе я желаю надежд
И сил, чтобы их исполнять.

Еще пожелаю добра,
Во всём позитив находить,
Легко чтоб вставать по утрам
И в лес с вдохновеньем спешить!

Тебя поздравляем, работник лесной,
И желаем тебе позитива,
Пусть работа будет легкой, простой,
А жизнь интересной, красивой!

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