16 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

День проектировщика - 16 ноября. Расчетливые поздравления в прозе, стихах и смс

День проектировщика начали отмечать в России относительно недавно — в 2005 году. Его учредила группа компаний «Роспайп». Именно она первая собрала 100 талантливых специалистов и отметила праздник 16 ноября. Altapress.ru предлагаем и вам поздравить профессионалов своего дела.

Работа. Бизнес. Чертежи.
Работа. Бизнес. Чертежи.
unsplash.com.

Поздравления с Днем проектировщика в прозе

Поздравляю отличного специалиста, гениального поектировщика. Пускай твои проекты будут признаны и оценены на высоком уровне. Пускай их реализация принесет успех и хорошее вознаграждение. Желаю профессионального роста и творческой музы, для удачной работы над новыми интересными проектами.

В ваш профессиональный день, уважаемые проектировщики, желаю творческого потенциала, успеха, бодрости и удачи. Ваша деятельность важна и современна. Пусть ваши эскизы, конструкции будут безукоризненны. Пусть ваши достижения будут носить глобальный характер.

Желаем, чтоб все проекты и планы выполнялись легко, пусть Ваша деятельность процветает и приносит огромную пользу людям, реализуйте все задуманное и пусть результат всегда приятно удивляет!

Очки, блокнот, карандаш, фотографии.
Очки, блокнот, карандаш, фотографии.
СС0

Поздравления с Днем проектировщика в стихах

Как будут выглядеть дома,
Как проложить дороги —
Проект рождается в умах.
Как сложен он для многих!

Проектировщики, труд ваш
Ответственный и важный:
Не просто заработать стаж —
Внедрить проект бумажный!

Реальный мир преображать —
Вот ваше назначенье!
И мы хотим вам пожелать
Работать с вдохновеньем!

Проектировщик всем нам нужен,
Ведь без него уж никуда,
Поэтому сегодня дружно,
И поздравляет вся страна!

В России строят все на свете,
Проект в цене, везде, всегда,
Поэтому я вам желаю,
Не ошибаться никогда!

Желаю точных всем расчетов,
Желаю радости, добра,
Чтоб все мечты всегда сбывались,
Гордилась вами вся страна!

Дорогой проектировщик,
Поздравляю с твоим днем,
Пусть согреет вдохновение
Схемы все твои лучом.

Силы, выдержки желаю,
Прибыльных всегда работ,
Труд нелегкий, кропотливый
Радость пусть тебе несет.

В жизни личной все желаю
Спроектировать на пять,
Профи ты в своем призвании, —
Тут иначе не сказать.

Школа. Карандаш. Точилка
Школа. Карандаш. Точилка
СС0

Поздравления с Днем проектировщика в смс

Он — большой мудрец и гений,
Гуру, постановщик.
Отмечает праздник нынче
Наш проектировщик.

Пожелать хочу успехов,
Новых планов и идей,
Значимых, больших проектов,
Жизнь пусть станет веселей.

Уж сколько в мире понастроено,
И сколько сделано всего,
Но все с начало на бумаге,
В проекте важном создано!

Профессия-то — непростая,
И нужен творческий подход!
Еще: объемное мышленье,
И точный непростой расчет!

Чтоб проекты создавать,
Нужно тщательно трудиться,
Все продумывать, решать
И с черченьем подружиться.

Пусть в делах царит успех,
И растут твои доходы,
И работать без помех
Еще длительные годы!

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость