День оценщика. Внимательные поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть работа превосходно удается,

И любой объект оценке поддается,

Желаю достижений в праздник этот,

В делах и начинаниях лишь успехов.



Пусть перспективно движутся дела,

Будут радостными Ваши дни всегда,

Коллег отличных, в коллективе уважения,

Большого счастья и, конечно же, терпения.

Оценишь ты любой предмет:

Дома, квартиры и машины!

Специалиста лучше нет,

Ведь ты уже достиг вершины!



Желаю, чтобы с каждым годом

Клиенты только прибавлялись!

Пускай растут твои доходы,

Чтоб все мечты легко сбывались!