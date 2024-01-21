День объятий - 21 января. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

В День объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.



«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.



Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

Сегодня День объятий,

Сердечно поздравляю

И крепких «обнимашек»

Вам каждый день желаю.



Пусть обнимают нежно,

По дружески и страстно,

Ведь задохнуться в ласке

Не больно и не страшно.



Сжимайте крепко-крепко

Всех тех, кто сердцу дорог,

По поводу и без,

Без всяких оговорок.