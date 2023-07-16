День металлурга - 16 июля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем металлурга в прозе
С Днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пуская горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепчает!
В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.
Пусть горячими как огонь будут чувства, пусть нервы будут крепки как сталь, пусть удача будет железной, а здоровье крепким как чугун. Желаю побольше радостных событий в жизни, а дома чтобы ждала большая и любящая семья. С днем металлурга!
Поздравления с Днем металлурга в стихах
Закален характер прочный
Сталью, жаром и огнем,
Металлурги — народ крепкий,
Поздравляем с вашим днем!
Несгибаемого вам нрава,
Нервов, сделанных из стали,
И железного здоровья,
Чтоб в работе не устали.
Процветанья в любом деле,
Оптимизма и побед,
И подъемов в настроении,
Ну, хотя бы на сто лет!
В твой праздник профессиональный
Здоровья пожелать хочу.
Пусть жизнь твоя полна металла,
Желаю мягкости в «бою».
Пусть плещет искрами удача,
Жизнь дарит радость и успех.
Пусть будут легкими задачи,
Идет работа без прорех.
Коллеги пусть тебя встречают
Всегда с улыбкой и теплом.
Начальство пусть не обижает —
Одарит пусть тебя рублем.
Тяжелый труд всегда в почете,
Работа трудная — в цене,
С Днем металлурга поздравляем,
Ваш вклад окупится вдвойне.
Желаем вам большой удачи,
И не болеть, не уставать,
Не изменять своей карьере,
Но и семью забывать.
Работа ваша не напрасна,
Хоть отнимает много сил,
Старайтесь ради результата,
Чтоб труд лишь пользу приносил!
Поздравления с Днем металлурга в смс
Пусть несет День металлурга
Счастье, радость и удачу,
Теплоту, улыбку друга
И успех в любой задаче!
И пусть сердце веселее
Будет биться с каждым днем,
Взгляд задорный не стареет,
И любовь горит огнем!
С днем металлурга поздравляем
Трудяг, обычных работяг,
От всей души мы вам желаем
Не знать ни трудностей, ни тяг.
Пускай же вам работа ваша
Успех и деньги принесет,
Не знайте вы в душе тревоги,
Удачи, жизни без забот.
Пусть огненной рекою льется сталь,
Пускай потоком бурным будут дни,
Мечты и планы увлекают вдаль,
И пусть всегда сбываются они!
Желаю счастья, металлург, тебе!
Свершениями праздник свой встречай,
Всегда пусть будет солнечно в судьбе,
И все, что ты наметил — достигай!