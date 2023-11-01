1 ноября
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Жизнь

День менеджера - 1 ноября. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

В первый ноябрьский день менеджеры России отмечают свой профессиональный праздник. Официально этот праздник не утвержден в календаре, но это не мешает менеджерам отпраздновать свой день. Altapress.ru их поддерживает и предлагает поздравления в прозе, стихах и смс.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Поздравления с Днем менеджера в прозе

Продать кому угодно, что угодно и когда угодно — вот прямая обязанность и призвание менеджера. Обучить этому практически не возможно, так как нужен громадный талант. Так пусть же День менеджера в России станет днем вашего признания и от похвал не будет покоя.

Поздравляю с Днем менеджера в России. Желаю не терять своих прекрасных организаторских способностей и таланта преуспеваемости, желаю благополучия и оптимально правильных решений, желаю искренней радости в жизни и верного счастья, желаю замечательного настроения, мира и добра.

Дорогие менеджеры, не важно, чем именно вы занимаетесь, а важно то, любите ли вы свою работу. Поздравляем всех менеджеров России с их профессиональным праздником и желаем успехов во всех направлениях их деятельности. Пусть каждый новый рабочий день приносит вам только радость.

Работа. Бизнес. Компьютеры.
Работа. Бизнес. Компьютеры.
unsplash.com.

Поздравления с Днем менеджера в стихах

Узнать, привлечь, найти клиента —
Твои рабочие моменты!
В свою работу так влюблен
Зовется менеджером он!

В твой день удачи пожелать,
Клиентов базу отыскать,
Желаем все, желаю я,
Желает мир вокруг тебя!

И чтоб твой заработок рос,
Смеялся, чтоб всегда до слез,
Коллеги были б — высший класс,
И супер все пойдет у вас!

У вас в работе нынче праздник,
И нет торжественней момента.
Сегодня день свой отмечают
Специалисты менеджмента.

Желаем всяческих успехов,
Удачи высшего звена,
И чтоб работа с повышеньем
Всегда была сопряжена.

Желаем достиженья целей,
И чтобы снился лишь покой,
Руководить своей удачей,
И управлять своей мечтой.

Празднует менеджер яркий свой день,
Он не допустит и мысли про лень.
Знает, что только лишь труд и активность
Делу его принесут эффективность.
Рады сегодня тебя мы поздравить,
А деловитость и хватку прославить.
В первых рядах ты всегда и везде,
Очень гордишься успехом в труде.
Каждый твой день пусть приносит удачу,
Радость... И денег побольше в придачу.
Умный ведь сможет в сто раз стать богаче.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Поздравления с Днем менеджера в смс

Лучший спец в своей работе,
Лучший менеджер страны,
У коллег всегда в почёте,
Все задачи решены.

Ты своим авторитетом
Подчиняй всех на раз-два,
И рабочие моменты
Пусть проходят на Ура!

Управлять он может смело,
В миг решит любое дело.
Кого нанять и как продать,
Менеджер все должен знать.

Поздравляю с вашим днем,
Пусть печали станут сном.
Пусть окружит счастье вас,
Мечты исполнятся на раз!

Ты — менеджер, ты — управленец,
Универсальный ты солдат,
Тебя поздравить в этот праздник
Сегодня каждый будет рад.

Желаем мы большой зарплаты,
Работать лихо, с огоньком,
Пускай работа дарит радость,
Всегда уютным будет дом.

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