Поздравления с Днем ГИБДД в прозе
Поздравляю вас с профессиональным праздником ― с Днем ГИБДД! Желаю спокойной службы, эффективного обеспечения безопасности движения на наших дорогах, уважения среди коллег и водителей, успешной карьеры, хорошей зарплаты, крепкой любви. Пусть ваш дом будет полной чашей, уютным, гостеприимным, радующим вас и ваших близких. Счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Поздравляю тебя с Днем ГИБДД! Пусть твоя работа будет безопасной, а все участники движения пускай четко соблюдают правила. Желаю тебе успехов на посту, уюта и тепла в доме и спокойствия в душе! Желаю тебе двигаться к счастью и успеху на космической скорости, без пробок и преград!
Дорогой мой друг, гибедэдэшник! Поздравляю тебя с праздником — Днем ГИБДД! Желаю крепкого и несгибаемого здоровья, огромной работоспособности, твердости и бодрости духа и тела! Желаю подняться по карьерной лестнице на самый верх и оттуда взирать на этот мир и быть счастливым и всегда в хорошем настроении! Пусть тебя любят женщины и смотрят на тебя с восхищением!
Поздравления с Днем ГИБДД в стихах
С Днем работника ГАИ
Поздравления прими.
Ты на службе день и ночь —
В летний зной, и в снег, и в дождь.
Службу доблестно несешь
И порядок стережешь.
ПДД ты четко знаешь,
Нарушителя поймаешь.
Пусть не будет трудных дней,
Ослепляющих огней.
За тяжелый честный труд
Пусть тебя награды ждут.
На свете много есть профессий,
И каждая по-своему важна.
Но есть одна, что дарит всем надежду,
Надежности и стойкости полна.
Мы поздравляем доблестных и смелых,
Всех, кто на страже, не оставит кто в беде.
Мы обращаемся к служителям надежным —
Сотрудникам ГАИ, ГИБДД!
Успехов вам на службе и гражданке.
Пусть сбудутся желания, мечты.
Пусть праздник будет светлым, добрым, славным.
Удача будет с вами пусть на «ты»!
Сегодня праздник — День ГАИ.
День бравой службы, очень важной.
Пусть жизнь от бед всегда хранит,
Избавит вас от всех несчастий.
Чтоб нарушитель не наглел
И уважал ваш труд опасный.
Чтоб кошелек ваш не худел,
А жизнь чтоб радовала счастьем.
Пусть этот праздник принесет
Вам исполнение желаний.
Живите долго, без забот.
Мы с Днем ГАИ вас поздравляем.
Поздравления с Днем ГИБДД в смс
Поздравляю с Днем ГАИ!
Пусть прекрасны будут дни,
Станет легкою работа,
А некрупными — заботы!
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья,
Нарушителей не будет,
А судьба тебя полюбит!
Твоя служба не из легких,
С гордостью ее неси,
Чтоб порядок на дорогах,
И на трассах наших был!
Пожелаю продвижения,
Больше премий и похвал,
И спецзвания повышения,
Генералом чтобы стал!
Пожелаю в День ГАИ
Денег полные карманы,
Сногсшибательной любви
И удачи постоянной.
Чтоб водители тебя
Уважали и боялись,
И по правилам всегда
Ездить чтобы постарались!