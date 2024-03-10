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Жизнь

День архивов - 10 марта. Важные поздравления в прозе, стихах и смс

День архивов отмечают в России 10 марта с тех пор, как в 1720 году Петр l принял «Генеральный регламент или Устав», в котором впервые упоминают должность архивариуса. Altapress.ru подготовил теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Архив.
Архив.
unsplash.com

Поздравления с Днем архивов в прозе

Поздравляю с Днём архивов и пожелать в это день хочу, чтобы всякая важная информация хранилась верно и надёжно, чтобы каждый архив помогал сохранить высокий статус страны, чтобы любое дело и любая история были сподвижниками становления толерантного и патриотичного общества государства.

Поздравляю с Днём архивов и хочу пожелать, чтобы ни дни, ни месяцы, ни годы не смогли воспрепятствовать сохранности важной информации, чтобы в архивах всегда был полный порядок, чтобы в работе с ними соблюдался режим безопасности и ответственности, чтобы архивы всегда оставались верными друзьями и помощниками человечества.

Поздравляю с Днём архивов. Желаю абсолютной целости и сохранности всей важной, исторически ценной и необходимой информации и в работе, и в жизни. Пусть архивы памяти хранят только добрые и светлые воспоминания, пусть с каждым днём твой архив пополняется папками счастья, успеха и радости.

Архив.
Архив.
unsplash.com

Поздравления с Днем архивов в стихах

Живет история в деталях,
На стеллажах она стоит —
Для всех потомков наших славных
Архив ее всегда хранит.

Вас с Днем архивов поздравляем!
Желаем мира и добра.
Храните важные моменты
И блики света и тепла.

Поздравляю с Днем архивов,
Счастья пожелаю я,
Коллектив пусть дружным будет
И сплоченным, как семья.

Пусть любимая работа
Вам всегда несет доход,
И во всех вам начинаниях
Непременно пусть везет.

Совсем непросто вам вести архив,
Историю хранить, все документы!
Но День архивов пусть вам дарит позитив
И принесет счастливые моменты!

Желаем, чтоб архив наш развивался,
Чтоб знали мы историю всегда,
Чтоб каждый документ наш сохранялся
На долгие-предолгие года!

Архив.
Архив.
unsplash.com

Поздравления с Днем архивов в смс

В архиве очень много дел,
Но все важны чрезмерно.
Желаем в день архивов всем
Успехов непременно.

Работа пусть идет легко
И спорится в руках,
Чтобы все было хорошо
И в жизни, и в делах.

С днём архивов
Поздравляем,
Жить без старости
Желаем.
Пусть вас хвалят,
Не ругают,
Больше денег
Начисляют!

В день архивов по секрету
Сообщаю нации —
Ничего на свету нету
Важнее информации!

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