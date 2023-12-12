Чуйский тракт. Путешествие вашей мечты. Быстро, интересно, безопасно. Тот самый Колька — Николай Михайлов

Чтобы ваша поездка стала более познавательной, мы решили напомнить об истории Чуйского тракта, привести интересные факты и напомнить, что автотрасса — это зона повышенного внимания. Водители (и пассажиры) должны быть очень внимательны и осторожны!

Приближается пора новогодних праздников. Многие из нас уже запланировали поездки в традиционные места отдыха россиян, к которым, безусловно, относится Алтай. Особое место в этом регионе занимает Чуйский тракт. Именно по этой дороге жители Сибири (и не только они) приезжают на отдых на личных автомобилях и автобусах.

История сохранила имя первого водителя, проехавшего по Чуйскому тракту. Его звали Николай Михайлов. В 1925 году он проехал по тракту на легковом автомобиле с подъемным тентом. Чуть позже создали автотранспортное предприятие «Совавто», которое занималось перевозкой экспортно-импортных грузов. Ездили на «Лянчах», «Спа» и «Фордах». Наряду с мужчинами баранку на опасной горной дороге крутили и женщины.

Это нашло отражение в легендарной песне про Кольку Снегирева. Ее написали в Бийске в 30-х годах. Она — одна из первых в России песен об автомобилистах. Ее знали практически по всей стране.

Песня гласит, что Колька водил по Чуйскому свой АМО и безответно любил коллегу Раю, которая ездила на «Форде». Девушка как-то шутя сказала парню, что если он обгонит ее на трассе, то завоюет ее.

Однажды, увидев впереди на дороге раечкин «Форд», Снегирев стал гнать изо всех сил и, не совладав с управлением, упал в пропасть...

Интересно, что у прототипа героя этой песни — Николая Ковалева — судьба сложилась намного удачнее: его жена в войну дважды получала похоронки, а он вернулся живым и долго еще шоферил по Чуйскому.

Автотранспортное предприятие «Совавто» занималось перевозкой экспортно-импортных грузов. C0.

Романтики в те трудные годы хватало. Один из первых «чуйцев» Георгий Александров в 1929 году в Кош-Агаче женился на своей коллеге Нине, и они устроили себе свадебное путешествие — отправились до Бийска... на велосипедах.

В проекте использованы фото: В. В. Сапожников, «Газета Шебалино», Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, amsrus.ru,

открытые источники.