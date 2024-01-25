Что известно о полнолунии 25 января и как оно отразится на разных знаках зодиака

Первое полнолуние в 2024 году несет название Волчья Луна. Каким представителям оно принесет успех, а каким лучше быть осторожнее расскажет altapress.ru.

Почему "Волчья Луна"?

Свое название первое полнолуние года получило от древних индейцев. Они считали, что животные в эти дни сильнее страдают от морозов и отсутствия пищи, поэтому выходят на охоту и сообщают друг другу информацию с помощью воя.

Что стоит ожидать от первого полнолуния года?

Волчья Луна не принесет больших проблем, несмотря на то, что это время издавна считалось мрачным. Всему виной полнолуние в созвездии Льва. Это позволит проявить себя, продвинуться по карьерной лестнице, начать свое дело и достичь поставленных целей.

Но получить все и сразу удастся не всем. Других знаков зодиака в период полнолуния (25-27 января) ожидает спокойная жизнь.

Однако есть риск столкнуться с бессонницей, поэтому стоит взять отдых от социальных сетей, проводить время с близкими и чаще выбираться гулять. На это время стоит отказаться от алкоголя, перенапряжения, а также не стоит перегружать себя спортом.

Знаки Зодиака. из открытых источников в интернете

Для каких знаков зодиака полнолуние станет благоприятным периодом

Лев

Представителям огненной стихии стоит прислушаться к интуиции. Именно она станет ключом к достижению поставленных целей. У львов есть возможность продвинуться по карьерной лестнице, начать свое дело и достичь поставленных целей.

Но чтобы чего-то добиться, нужно будет чем-то пожертвовать. Таким образом, придется выбирать между карьерой и личной жизнью, стоит получше задуматься о своих желаниях.

Полнолуние для Львов не враг, а помощник, но для начала стоит определиться чего вы хотите в первую очередь.

Стрелец

Продолжая разговор о представителях огненной стихии, стрельцы обретут путь к богатству. Луна настроена положительно к этому знаку зодиака, но чего-то запредельного ждать не стоит. Стрельцам придется потрудиться, будет казаться, что силы на исходе, но стоит потерпеть.

Волчья Луна даст Стрельцам силы на "второе дыхание". Именно у этого знака зодиака после полнолуния 25 января жизнь изменится в любом случае.

Стоит начать доверять Высшим силам и найти поддержку у близких людей.

Водолей

Воздушный знак среди огненных тоже будет награжден за свои старания. Но, чтобы изменить свою жизнь, Водолеям придется пойти на сделку с совестью. Представителям воздуха стоит задуматься готовы ли они пожертвовать своей репутацией, чтобы добиться желаемого результата.

Обычно Водолеи зацикливаются на мнении окружающих, но пора отбросить эту привычку и начать жить "свою" жизнь.

Кого в первое полнолуние года ожидают неприятности

У представителей водной стихии заметно прибавится проблем. Тем не менее нельзя сказать, что Волчья Луна испытывает этих знаков на прочность, но период 25-27 января пройдет нервно и тревожно.

Однако водным знакам зодиака не стоит отчаиваться, ведь после таких эпизодов всегда наступает рост во всех сферах жизни.

Источник: https://7days.ru/

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