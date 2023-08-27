ЧП на воде, бабочки-снег и социальный эксперимент. Что произошло на Алтае 27 августа

- Ночью катер с 13-ю пассажирами застрял посреди Оби из-за отказавшего двигатели. Среди них было три женщины и семь детей. Всех успешно эвакуировали спасатели.
- В соцсетях показали кадры, на которых бабочки непарного шелкопряда атаковали Онгудайский район Республики Алтай. На первый взгляд такое огромное количество мотыльков можно спутать со снегом.
- Социальный эксперимент провели в Бийске. Незнакомцы проверили 15 детей, уговаривая их пойти за собой - семеро ребят согласились. Родителям напомнили еще раз рассказать детям о правилах безопасного поведения со взрослыми.
- В соцсетях сообщили о возгорании на речном пассажирском теплоходе. Судно задымилось на первой же остановке от Барнаула.
- Сотрудники Алтайского биосферного заповедника провели фотосессию для спасенных в мае и июне медвежат-сирот, чтобы оценить их состояние перед выпуском в дикую природу.
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