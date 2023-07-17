19 июля
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Жизнь

Численность комаров в Алтайском крае выросла вдвое

Численность и активность комаров в июле 2023 года в два раза превысила показатели того же периода за прошлый год, сообщает Роспотребнадзор Алтайского края.

Комары.
Комары.
СС0

Как отмечают в ведомстве, увеличение числа кровососущих - закономерный процесс, который наблюдают на Алтае в среднем раз в три-пять лет.

Благоприятные природные условия для размножения в этом году создали множество мелких прогреваемых водоемов, высокая среднесуточная температура весной и летом (от +15 до +30 градусов) и высокий травостой.

Выплод комаров происходит каждые пять-семь дней с мая по сентябрь с пиком в июле-августе.

Численность кровососущих немного снизится в период вылета стрекоз. А активность прекратится при наступлении холодной, дождливой погоды в сентябре-октябре.

Чтобы обезопасить себя от укусов комаров и мошек, необходимо использовать репелленты, а на окна устанавливать противомоскитные сетки.

Сейчас специалисты обрабатывают против комаров и мошек летние оздоровительные лагеря, парки и другие территории по заявкам собственников.

Ранее в Барнауле второй раз за лето потравили комаров. А altapress.ru рассказал, чем опасны укусы комаров и мошек, и как защититься от них в жару.

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