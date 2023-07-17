Численность комаров в Алтайском крае выросла вдвое

Как отмечают в ведомстве, увеличение числа кровососущих - закономерный процесс, который наблюдают на Алтае в среднем раз в три-пять лет.
Благоприятные природные условия для размножения в этом году создали множество мелких прогреваемых водоемов, высокая среднесуточная температура весной и летом (от +15 до +30 градусов) и высокий травостой.
Выплод комаров происходит каждые пять-семь дней с мая по сентябрь с пиком в июле-августе.
Численность кровососущих немного снизится в период вылета стрекоз. А активность прекратится при наступлении холодной, дождливой погоды в сентябре-октябре.
Чтобы обезопасить себя от укусов комаров и мошек, необходимо использовать репелленты, а на окна устанавливать противомоскитные сетки.
Сейчас специалисты обрабатывают против комаров и мошек летние оздоровительные лагеря, парки и другие территории по заявкам собственников.
Ранее в Барнауле второй раз за лето потравили комаров. А altapress.ru рассказал, чем опасны укусы комаров и мошек, и как защититься от них в жару.