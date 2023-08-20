«Браво, русский, молодец!». Как акробат с Алтая Геннадий Попов прославился в СССР и Франции

По воспоминаниям самого Геннадия Попова,в тот день сил у него хватило только доехать до отеля. А дальше он с трудом находил ступени и поднимался по лестнице. Пространственная ориентация была нарушена. Вечером акробат обнаружил у себя несколько седых волос.