21 августа
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Жизнь

«Браво, русский, молодец!». Как акробат с Алтая Геннадий Попов прославился в СССР и Франции

Судьба гениального атлета с Алтая Геннадия Попова складывалась непросто: сначала тюремная колония, затем — детский дом. На когда он связал свою жизнь с цирковой эстрадой, его дорога к успеху открылась: Попов стал непревзойденным акробатом, чью стойку на Эйфелевой башне до сих пор никто не смог повторить.

Выступление Геннадия Попова на фестивале советско-монгольской молодежи, Манжерок, 1966 год.
Выступление Геннадия Попова на фестивале советско-монгольской молодежи, Манжерок, 1966 год.
vk.com/kraevedaltay

  • Геннадий Попов родился в 1938 году в городе Ойрот-Тура (сейчас Горно-Алтайск). За мелкое хулиганство его отправили в колонию, потом в детдом, после чего юноша поступил в Московское училище циркового и эстрадного искусства.

  • У Попова было поразительное чувство баланса и феноменальная природная сила. Он был мастером спорта по современному пятиборью и отличным акробатом — делал стойку на левой руке, а правой держал двухпудовую гирю.

Геннадий Попов в составе артистов Московского мюзик-холла на гастролях в Париже, 1964 год.
Геннадий Попов в составе артистов Московского мюзик-холла на гастролях в Париже, 1964 год.
vk.com/kraevedaltay

  • Атлет прославился в Париже, куда отправился гастролировать с цирковой труппой СССР. Геннадий Попов сделал стойку на одной руке на третьем ярусе Эйфелевой башни, высота которой достигала на тот момент 312 метров. Внизу бушевала толпа с криками: «Браво, русский, молодец!».

  • До Попова 24 акробата с мировыми именами, делая стойку на двух руках, разбились насмерть. Чтоб рухнуть вниз — хватало колебания в миллиметр.

Эйфелева Башня.
Эйфелева Башня.
vk.com/kraevedaltay

  • По воспоминаниям самого Геннадия Попова,в тот день сил у него хватило только доехать до отеля. А дальше он с трудом находил ступени и поднимался по лестнице. Пространственная ориентация была нарушена. Вечером акробат обнаружил у себя несколько седых волос.

  • Повторить стойку Геннадия Попова до сих пор никто так и не смог, а сам атлет получил от властей Франции платиновый медальон. Такой же медальон был у Эдит Пиаф. Это одна из высших наград Пятой республики.

Молния бьёт в Эйфелеву башню,1902 год.
Молния бьёт в Эйфелеву башню,1902 год.
ru.wikipedia.org

  • Геннадий Попов погиб в Москве, когда на одной из высоток делал стойку на одной руке, как в Париже.

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