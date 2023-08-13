Копил деньги и детей. Как основатель первого приюта в Сибири посвятил сиротам всю свою жизнь

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Василий Ершов родился в бедной крестьянской семье в Пермской губернии. Помимо Василия в семье было еще 12 детей.
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Родители отдали сына в школу, но маленький Ершов не проходил туда и года, обучившись лишь чтению. Отец решил, что этого достаточно, и отдал его в подпаски. Зато старый пастух не только обучил мальчика своему делу, но и привил ему любовь к книгам.
"Книги жить учат. Побольше узнать старайся, чтобы человеком стать", — говорил пастух.
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После военной службы Василий Ершов отправился в Томск и поступил в изыскательную партию. Но в начале 1900 года его мобилизовали. Солдатом он побывал в Японии, Сингапуре, Африке.
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Когда Василий Ершов вернулся в Томск, то в свободное время собирал утильсырье для бесплатных библиотек. Но особенно его волновала участь детей-сирот: практически все заработанные деньги Ершов тратил на еду и одежду для них. Позже у него возникла мысль о создании детского приюта.
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Чтобы скопить денег на будущий приют, Ершов работал портным и фотографом. В 1910 году он приехал в село Алтайское и снял там двухэтажный дом. А потом объезжал села Алтая в поисках сирот.
"Как приехала ко мне сестра Таня, мы стали набирать детей-сирот. Через продолжительное время у нас их было уже десяток. Так организовался детский приют", — писал Василий Ершов.
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На одной из прогулок с «папой», дети оказались у муравейника и с любопытством смотрели, как работают муравьи. Их слаженная работа настолько поразила воспитанников, что они решили назвать приют «Муравейник».
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Детей становилось все больше, и Василий Ершов принял решение построить для них новый дом. Он попросил у волостного правления выделить участок, и вместе с «муравьятами» принялся за строительство. Через год у детей появились свои спальни, игровая и кухня, а на территории нового приюта — сад и огород.
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Во время Первой мировой войны Василий Ершов ушел на службу в Бийск и оставил приют на односельчанку Варвару Петровну.
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Однажды Ершов отпросился у начальства к детям. В приюте его встретили "истощенные оборванцы", которые плакали и просили «папу» больше не оставлять их. Некоторых детей воспитатель определил в семьи дальних родственников, а шесть ребят забрал к себе на квартиру. Каждый день он приносил им остатки солдатской еды.
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После окончания войны Василий Ершов вместе с воспитанниками вернулся в Алтайское. Бийский уездный отдел предложил Ершову переименовать приют в детский дом, увеличить количество воспитанников до 50-ти и перебраться в купеческий дом в центре села. Воспитатель, конечно, согласился.
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Под руководством Ершова в селе появилась площадка для детей бедняков, школа нацменов и дом для колхозников-инвалидов.