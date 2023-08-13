Копил деньги и детей. Как основатель первого приюта в Сибири посвятил сиротам всю свою жизнь

Однажды Ершов отпросился у начальства к детям. В приюте его встретили "истощенные оборванцы", которые плакали и просили «папу» больше не оставлять их. Некоторых детей воспитатель определил в семьи дальних родственников, а шесть ребят забрал к себе на квартиру. Каждый день он приносил им остатки солдатской еды.