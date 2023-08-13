13 августа
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День в истории

Копил деньги и детей. Как основатель первого приюта в Сибири посвятил сиротам всю свою жизнь

В августе 1870 года родился организатор первого в Сибири детского приюта «Муравейник» Василий Ершов. Altapress.ru рассказывает, как он копил деньги, строил жилье и собирал сирот со всего Алтая в "Муравейник".

Василий Ершов со своими воспитанниками.
Василий Ершов со своими воспитанниками.
vk.com/bibliobus

  • Василий Ершов родился в бедной крестьянской семье в Пермской губернии. Помимо Василия в семье было еще 12 детей.

  • Родители отдали сына в школу, но маленький Ершов не проходил туда и года, обучившись лишь чтению. Отец решил, что этого достаточно, и отдал его в подпаски. Зато старый пастух не только обучил мальчика своему делу, но и привил ему любовь к книгам.

"Книги жить учат. Побольше узнать старайся, чтобы человеком стать", — говорил пастух.

Василий Ершов.
Василий Ершов.
altlib.ru

  • После военной службы Василий Ершов отправился в Томск и поступил в изыскательную партию. Но в начале 1900 года его мобилизовали. Солдатом он побывал в Японии, Сингапуре, Африке.

  • Когда Василий Ершов вернулся в Томск, то в свободное время собирал утильсырье для бесплатных библиотек. Но особенно его волновала участь детей-сирот: практически все заработанные деньги Ершов тратил на еду и одежду для них. Позже у него возникла мысль о создании детского приюта.

Книги, написанные Василием Ершовым.
Книги, написанные Василием Ершовым.
altlib.ru

  • Чтобы скопить денег на будущий приют, Ершов работал портным и фотографом. В 1910 году он приехал в село Алтайское и снял там двухэтажный дом. А потом объезжал села Алтая в поисках сирот.

"Как приехала ко мне сестра Таня, мы стали набирать детей-сирот. Через продолжительное время у нас их было уже десяток. Так организовался детский приют", — писал Василий Ершов.

  • На одной из прогулок с «папой», дети оказались у муравейника и с любопытством смотрели, как работают муравьи. Их слаженная работа настолько поразила воспитанников, что они решили назвать приют «Муравейник».

  • Детей становилось все больше, и Василий Ершов принял решение построить для них новый дом. Он попросил у волостного правления выделить участок, и вместе с «муравьятами» принялся за строительство. Через год у детей появились свои спальни, игровая и кухня, а на территории нового приюта — сад и огород.

Приют для детей &quot;Муравейник&quot; в селе Алтайское.
Приют для детей "Муравейник" в селе Алтайское.
altlib.ru

  • Во время Первой мировой войны Василий Ершов ушел на службу в Бийск и оставил приют на односельчанку Варвару Петровну.

  • Однажды Ершов отпросился у начальства к детям. В приюте его встретили "истощенные оборванцы", которые плакали и просили «папу» больше не оставлять их. Некоторых детей воспитатель определил в семьи дальних родственников, а шесть ребят забрал к себе на квартиру. Каждый день он приносил им остатки солдатской еды.

Василий Ершов с детьми. Фото: myaltai.ru
Василий Ершов с детьми. Фото: myaltai.ru
vk.com/bibliobus

  • После окончания войны Василий Ершов вместе с воспитанниками вернулся в Алтайское. Бийский уездный отдел предложил Ершову переименовать приют в детский дом, увеличить количество воспитанников до 50-ти и перебраться в купеческий дом в центре села. Воспитатель, конечно, согласился.

Василий Ершов за работой. Фото: myaltai.ru
Василий Ершов за работой. Фото: myaltai.ru
vk.com/bibliobus

  • Под руководством Ершова в селе появилась площадка для детей бедняков, школа нацменов и дом для колхозников-инвалидов.

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