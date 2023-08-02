Хотел встретиться с братом, но сорвал чеку. Чем известен летчик из Барнаула Константин Павлюков

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Константин Павлюков родился 2 августа 1963 года в Барнауле. Павлюков увлекался радиотехникой и с детства мечтал стать летчиком. Он даже записался в школу юных летчиков при Барнаульском летном училище.
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Павлюков обладал феноменальной памятью и мог почти слово в слово пересказать все, что преподаватель говорил на уроке.
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В 1980 году Константин Павлюков окончил школу № 87 (сейчас — гимназия № 5) и поступил в Барнаульское высшее военное авиационное училище. Там он отучился на летчика-инженера.
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Гимназия № 5 и Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой носят имя Константина Павлюкова.
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В конце 1984 года лейтенант Константин Павлюков получил направление в Краснознаменный Прикарпатский военный округ. Там же он вскоре и женился.
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В октябре 1986 года Павлюков прибыл на аэродром Баграм в Афганистан, где располагался 378-й штурмовой авиаполк. За три с половиной месяца летчик совершил 85 боевых вылетов.
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Кстати, в Афганистане воевал и младший брат Константина — десантник Владислав Павлюков. Братья очень хотели встретиться, но не получилось.
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21 января 1987 года во время сопровождения пассажирского борта штурмовой самолет Константина Павлюкова сбила ракета «Стингер». При катапультировании летчика обстреляли с земли. Когда его окружили, а патроны кончились, Павлюков рванул зубами чеку гранаты.
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Константину Павлюкову присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Его похоронили на Власихинском кладбище Барнаула.
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В Афганистане Константин Павлюков постоянно вел дневник. Сейчас он находится в Алтайском государственном краеведческом музее.