Окрылил юнцов и проложил дорогу шайбе. Как Василий Фомичев воспитывал футбольные дарования в Барнауле

-
Василий Фомичев родился в Барнауле 10 августа 1926 года. Он стал первым в Сибири заслуженным тренером РСФСР по футболу в 1968 году.
-
Осенью 1948 года Василий Фомичев поступил в Ленинградский военный институт физической культуры. В команде вуза он был центрфорвардом и часто забивал голы.
-
Через всю жизнь Василий Фомичев пронес убеждение, что нет на футбольном поле игрока ценнее, чем забивной нападающий. Он полагал, что найти парня с задатками бомбардира и развить в нем заложенное природой – это высший пилотаж для любого тренера.
-
В 1952 году Василия Фомичева зачислили в команду класса «А» города Калинина (Тверь), а с 1953 года он играл форвардом в лучшей команде Сибири – новосибирской ОДО. После расформирования коллектива футболист вернулся в Барнаул.
-
«Своим» Фомичева считали и хоккеисты, потому что он тренировал в Новоалтайске команду мастеров по хоккею с мячом, а также был пионером алтайского хоккея с шайбой.
-
Именно Василий Фомичев в 1954 году создал первую в крае команду по хоккею с шайбой и убедил местные власти в необходимости развития этого вида спорта.
-
Василий Фомичев тяжело перенес свою отставку из «Динамо» в 1969 году, «Темп», только-только переименованный в «Динамо», переживал болезненную смену поколений, но начальство не хотело ждать, пока молодежь дозреет и выписала из Москвы игроков, а заодно и нового тренера.
-
Василий Фомичев «никогда не делал ставку на залетных знаменитостей». Он считал, что: «Варяг» – он и есть «варяг». Сегодня здесь – завтра там, где больше заплатят».
-
Фомичеву нравился стремительный взлет молодых дарований. Такого результата он достигал индивидуальной работой с человеком и доверием. Тренер ставил юнцов в основной состав взрослой команды. И спортсменов это окрыляло: Сосулин, Рыбаков, Смертин-старший, еще ранее Карингин-старший, а позже Силютин – все они заиграли у Василия Фомичева в юношеском возрасте.
-
В 80-х Фомичев вернулся в «Динамо» и в 1981 году к динамовцам под руководством Фомичева пришла большая победа на зональных соревнованиях. «Динамо» выиграл у ангарской «Ангары» ничью благодаря тому, что тренер выставил на поле пять полузащитников с единственным форвардом – Кобзевым.