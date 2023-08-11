Короли жима, рекордсмены мира. Какие известные гиревики были и есть в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, какие гиревые спортсмены с громким именем были и есть в Алтайском крае и каких (впечатляющих!) результатов они добились.

Софья Каньшина

Софья Каньшина — первая в истории Алтайского края получила чемпионский пояс победителя турнира по гиревому спорту. В 2022 году ей вручил его вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Леонов.

Софья Каньшина. Гиревой спорт Алтайский край

В упражнении “Рывок” девушка выполнила 236 подъемов гири весом 12 кг в весовой категории до 48 кг. Это было новым достижением среди девушек 14-16 лет в крае.

Виолетта Белан

В 2020 году в Санкт-Петербурге проходил Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Виолетта Белан из Ключевского района выиграла золото в возрастной группе 35-49 лет. Она выполнила 107 подъемов 16-килограммовой гирей за 10 минут в весовой категории до 63 кг.

Павел Лесных

В 2019 году в Петербурге проходил Кубок Европы по гиревому марафону. Победу одержал известный барнаульский гиревик, неоднократный победитель международных соревнований Павел Лесных. За 180 минут он поднял 24-килограммовую гирю 2422 раза.

Павел Лесных. Гиревой спорт Алтайский край

Екатерина Бобришева и Иван Щекотов

Екатерина Бобришева из Славгорода и Иван Щекотов из Залесово стали победителями первенства Европы по гиревому спорту среди ветеранов в 2013 году. Соревнования проходили в Ирландии.

Девушка выступила в категории 40-44 лет и выиграла две золотых медали. За 10 минут она 217 раз подняла 16-килограммовую гирю и стала лучшей среди ветеранов, а заодно и в Чемпионате Европы в классе “любители”.

Екатерина Бобришева. Федерация гиревого спорта Кузбасса

Иван Щекотов победил в категории 50-54 лет: он сделал 101 толчок и 198 рывков 24-килограммовой гирей.

Иван Немцев “Легенда гиревого спорта”

Иван Немцев родился в селе Ключи 9 марта 1942 года. Его прозвали “легендой гиревого спорта” не просто так — он многократный чемпион России, Европы и мира. Свое первое золото Немцев завоевал в Москве в 1965 году. Спустя 14 лет, в Перми, Иван Немцев поставил рекорд в 616 очков, который не побит до сих пор.

Иван Немцев, дата фото не указана. www.girevik-online.ru

Также Иван Немцев известен как “король жима”. Он 270 раз поочередно фиксировал почти 33-килограммовую гирю левой и правой рукой. Этот рекорд все еще не побит.

Кстати, четыре его ученика стали чемпионами мира по гиревому спорту.

Владимир Иванов

Владимира Иванова запомнили как гимнаста и борца, но у него были заслуги и в гиревом спорте. Спортсмен родился в 1896 году в Петропавловске. После того, как он окончил Барнаульское реальное училище, стал учеником военнопленного чеха Пржигоды, который создал в училище группы спортивной гимнастики.

Владимир Иванов, дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay

В 1920 году Владимир Иванов стал абсолютным чемпионом первой Красной Сибирской Олимпиады в Омске по гимнастике. Там же он занял второе место по французской борьбе и гиревому спорту. В этих видах ему не было равных и в Барнауле. Кстати, пудовыми гирями он жонглировал играючи.