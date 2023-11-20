22 ноября
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Жизнь

Бондарчук, песни и пляски: как в Москве на ВДНХ проходит день Алтайского края

В Москве проходит международная выставка "Россия". На ней все регионы страны рассказывают о своих достижениях. 19 ноября очередь дошла до Алтайского края. Что происходит в столице и чем восхищает москвичей наш регион - в репортаже с места событий от altapress.ru.

День Алтайского края на ВДНХ.
День Алтайского края на ВДНХ.
Правительство Алтайского края

В Москве – утро. Но протиснуться среди стендов и павильонов уже сложно. Возле букв А и Б собралась толпа - приехала Наталья Бондарчук. Актриса, режиссер, сценарист. И дочь Сергея Бондарчука.

Вместе с ней приехала и Елена Безрукова - министр культуры Алтайского края. Актриса подарила ей книгу о своей матери Инне Макаровой "Инна Макарова: родом из Сибири. Моя биография". Книга рассказывает о жизни женщины, которая из "простой сибирской девушки" превратилась в знаменитую актрису.

Открыл день Алтайского края глава региона Виктор Томенко. Он рассказал жителям и гостям столицы о достижениях нашего региона.

На сцену под аплодисменты вышел Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай".

Помимо этого, гостей выставки накормили алтайскими продуктами. Маралятиной, сырами, кедровыми орехами. И, конечно же, вкуснейшей мраморной говядиной. Попробовать ее можно в Доме российской кухни.

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