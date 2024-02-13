Бийчане утопили свои автомобили из-за "предприимчивых" полицейских

Глубокую лужу на проезжей части бийчане объезжали по тротуару. Однако позже на этом месте встал патруль ДПС, чтобы штрафовать нарушителей.

Большинство горожан предпочли платить. Те же, кто пытался проехать, не нарушая правил, утопили свои автомобили.

Ранее жители Барнаула жаловались на лежачего полицейского, который создает лужи. По словам жителей, через пешеходный пешеход теперь невозможно пройти — вода уходит очень медленно. При этом людей, которые стоят на остановке, постоянно обрызгивают водой.

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