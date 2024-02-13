13 февраля
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Жизнь

Бийчане утопили свои автомобили из-за "предприимчивых" полицейских

Патруль ДПС штрафовал горожан возле глубокой лужи, сообщает "Вести Алтай".

Колесо, машина, лужа
Колесо, машина, лужа
СС0

Глубокую лужу на проезжей части бийчане объезжали по тротуару. Однако позже на этом месте встал патруль ДПС, чтобы штрафовать нарушителей.

Большинство горожан предпочли платить. Те же, кто пытался проехать, не нарушая правил, утопили свои автомобили.

Ранее жители Барнаула жаловались на лежачего полицейского, который создает лужи. По словам жителей, через пешеходный пешеход теперь невозможно пройти — вода уходит очень медленно. При этом людей, которые стоят на остановке, постоянно обрызгивают водой.

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