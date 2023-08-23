Быстрее, чем кофе попить. В Росреестре рассказали, как избежать недельной возни с бумагами

Цифровизация — вещь всеобъемлющая, поэтому автоматизация процедур Росреестра вряд ли кого-то удивит. Удивительно другое — многие до сих пор работают с бумажными носителями, затрачивая недели там, где можно управиться за час. О способах сэкономить время при взаимодействии с Росреестром читайте в материале altapress.ru.

Оформить за 60 минут

Как рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих, оформление документов по ипотечным сделкам в электронном виде происходит в течение суток, исключения редки и составляют всего 2%. Как правило, это связано с зачислением госпошлины или недочетами в документах.

Однако электронному документообороту отдают предпочтение только 74% клиентов, более четверти по-прежнему работает с бумагами, хотя занимает это порядка недели. Еще медленнее растет количество электронных оформлений документов по договорам долевого участия (ДДУ), которое с июня производится в течение 60 минут.

Электронный документооборот. Управление Росреестра по Алтайскому краю.

Андрей Рерих,

замглавы управления Росреестра по АК:

Мы пошли на беспрецедентные меры — чтобы, буквально не выходя из офиса продаж, можно было уже получить документ. Застройщик подает его в электронном виде, а клиент, скажем, кофе попил, посидел и уже получил результат. Данный проект мы реализовали — реально в течение часа управляемся.

Андрей Рерих отметил, что таких сделок к настоящему времени всего 60%, но хотелось бы, чтобы в Алтайском крае, как и в других регионах, профессиональные участники рынка работали уже исключительно в электронном виде.

Электронный документооборот. Управление Росреестра по Алтайскому краю.

Без бумажки человек

«Ипотека за сутки» и «ДДУ за час» — не единственные электронные «лайфхаки» Росреестра. По словам Андрея Рериха, ведомство полностью отказалось от бумажного документооборота, а все, что поступает в электронном виде, обрабатывается в течение суток.

Бумажные носители используются в многофункциональных центрах (МФЦ), но между ними и Росреестром документооборот уже полностью переведен в электронный вид. Андрей Рерих пригласил застройщиков, кредитные организации и риелторское сообщество Алтайского края активнее подключаться к использованию современных технологий.

Электронный документооборот. Управление Росреестра по Алтайскому краю.

«Умный» кадастр

Кроме того, в 2022 году Алтайский край стал одним из пилотных регионов, участвующим в проекте создания федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». Платформа объединит сведения о земле, недвижимости, лесных, водных и других объектах.

К концу 2023 года она будет интегрирована с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Алтайского края. В рамках платформы будут созданы такие сервисы, как, например, «Умный кадастр» (УМКА), который будет выявлять неоформленные объекты недвижимости при помощи нейросетей.