«Библионочь» пройдет в барнаульской Шишковке

В 2024 году акцию посвятили Году семьи, а также юбилеям А. С. Пушкина и В. М. Шукшина.
Программа
- спектакли от Литературного театра «Шишковки» и студентов колледжа культуры и искусств;
- семь мастер-классов;
- пять лекций;
- две фотозоны;
- книговорот;
- ярмарка от алтайских мастеров, «Туриной горы» и «Шишковки»;
- три книжные выставки;
- три викторины;
- игротека с настольными играми на русском и английском языках;
- Пушкинский бал (в нем можно участвовать, а не только смотреть);
- три музыкальных площадки (в том числе с винилом);
- краеведческий квест;
- дискотека под живую музыку в стиле «современного средневековья»;
- вечерние чтения с четырьмя алтайскими писателями.
Программа «Библионочи» пройдет с 18:00 до 22:00, вход — по читательским билетам.
Читательские билеты нужно оформить заранее: в ходе праздника регистрации новых читателей не будет.
Ранее мы публиковали фоторепортаж с "Библионочи" в "Шишковке" в 2023 году.
Самое важное - в нашем Telegram-канале