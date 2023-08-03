4 августа
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Жизнь

Безымянные дома, красивый самолет и психбольница. Что мы знаем о Новосиликатном — одном из самых «дальних» микрорайонов Барнаула

У многих барнаульцев микрорайон Новосиликатный ассоциируется с наркоманами, психиатрической больницей и даже «глушью». Altapress.ru рассказывает, с чего начинался Новосиликатный, почему на его домах были только номера и зачем туда привезли самолет.

Микрорайон Новосиликатный.
Микрорайон Новосиликатный.
Михаил Хаустов

  • Поселок Новосиликатный появился в 1957 году, когда в Барнауле запустили комбинат строительных материалов. Тогда же для его рабочих начали строить жилье, а территорию завода вместе с прилегающими к нему землями решили включить в черту Барнаула.

  • К 2007 году территория Новосиликатного включала в себя микрорайон Куета, Инициативный Газобетонный, Кирзавод и Водник.

Микрорайон Новосиликатный.
Микрорайон Новосиликатный.
Михаил Хаустов

  • Кстати, изначально в Новосиликатном не было улиц, а дома были просто пронумерованы. Единственным общественным зданием в 1957 году была столовая.

  • 5 апреля 1978 года Новосиликатный стал частью Индустриального района. Но сначала в статусе поселка. Звание микрорайона он получил только в 2003 году.

Стадион микрорайона Новосиликатный.
Стадион микрорайона Новосиликатный.
2gis.ru

  • В 2007 году к 50-летию Новосиликатного в сквере Победы установили самолет Л-39 и открыли музей, посвященный истории микрорайона. А неподалеку установили памятный знак 80-летию В. М. Шукшина — в форме катушек с кинолентой и книги с надписью: «…не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла…».

  • В 2010 году ко Дню города в сквере Победы Новосиликатного появились двухметровые буквы «БАРНАУЛ». Они вызвали ажиотаж: местные жители толпами фотографировались возле арт-объекта. Увы, после праздника буквы убрали.

  • В лесу за краевой психиатрической больницей имени Эрдмана ежегодно проводят соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию.

  • Сейчас Новосиликатный — вполне уютный микрорайон, который совмещает в себе как старые постройки, так и новую инфраструктуру. Здесь чистые дворы, аккуратные детские площадки и старенькие авто, подмигивающие круглыми фарами.

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