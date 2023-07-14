Исчезнувший троллейбус, застроенный дендросад и дома с мозаикой. Как в Барнауле появились Черемушки и почему черемухи там нет

В Барнауле чаще говорят только о Ближних и Дальних Черемушках. Но есть еще и Средние — хоть их и не видят онлайн-карты.

Микрорайоны с таким же названием можно встретить во многих городах России. Их проектировали по аналогии с подмосковной деревней Черемушки — в свое время она стала ярким примером массовой типовой застройки. А деревня эта называлась так, потому что располагалась у оврага, где в зарослях душистой черемухи протекала река Черемха.