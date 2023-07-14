15 июля
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Жизнь

Исчезнувший троллейбус, застроенный дендросад и дома с мозаикой. Как в Барнауле появились Черемушки и почему черемухи там нет

При упоминании Черемушек многие барнаульцы вспоминают базар на Антона Петрова-Северо-Западной и массив “хрущевок”, на которых можно встретить флорентийскую мозаику. Altapress.ru рассказывает, как появился этот микрорайон, полный зелени и прохладных аллей.

Петровский рынок.
Петровский рынок.
2gis.ru/barnaul
  • Черемушки ("Ближние" и "Дальние") находятся на территории Железнодорожного и Ленинского районов. Микрорайон расположен в границах улиц Матросова, Телефонная, Советской армии, Антона Петрова, Попова, Гущина, Халманова и Юрина.

  • Ближние Черемушки начали возводить в 1960-х, по принципу поточной застройки. Большая часть домов здесь — пятиэтажные хрущевки, и в каждом из кварталов можно увидеть типовые дома из плит.

Пятиэтажный дом на ул. Северо-Западная.
Пятиэтажный дом на ул. Северо-Западная.
Михаил Хаустов

  • В Черемушках находится один из старейших книжных магазинов "Слово". Его здание украшает горельеф с портретами Фридриха Энгельса, Карла Маркса, Николая Чернышевского, Георгия Плеханова, Феликса Дзержинского. Горельеф создали в 1984 году художник-монументалист Владимир Тимуш и скульптор Михаил Кульгачев. На нем мозаикой выложены названия первых декретов советской власти («декрет о мире», «декрет о земле»), название революционной газеты «Искра» и главной газеты в СССР – «Правда».

  • В Черемушках на многих пятиэтажках можно увидеть мозаичные панно.

  • В Барнауле чаще говорят только о Ближних и Дальних Черемушках. Но есть еще и Средние — хоть их и не видят онлайн-карты.

  • Микрорайоны с таким же названием можно встретить во многих городах России. Их проектировали по аналогии с подмосковной деревней Черемушки — в свое время она стала ярким примером массовой типовой застройки. А деревня эта называлась так, потому что располагалась у оврага, где в зарослях душистой черемухи протекала река Черемха.

Ул. Георгия Исакова в районе Ближний Черемушек. 1970-е года.
Ул. Георгия Исакова в районе Ближний Черемушек. 1970-е года.
TRANSPORT.БРН

  • Улица Георгия Исакова, которая проходит сквозь Черемушки — самая длинная в Барнауле. Она начинается у линии железной дороги, идет через Осипенко и заканчивается за Солнечной Поляной. Изначально улицу задумывали как широкую магистраль среди жилмассива, но в итоге на ней появился пешеходный бульвар.

  • Улица Юрина также проходит через Черемушки и имеет длину более 7 км. В 1930-е она получила имя Островная. В 1965 году Островную переименовали — в честь полковника, Героя Советского Союза Алексея Юрина, который участвовал в битвах за Москву и Ржев.

Разворотное троллейбусное кольцо на перекрестке улиц Юрина и Малахова у кардиоцентра. 1990-е года.
Разворотное троллейбусное кольцо на перекрестке улиц Юрина и Малахова у кардиоцентра. 1990-е года.
TRANSPORT.БРН

  • До 1994 года по улице Юрина ходил троллейбус №4.

  • На месте парка “Эдельвейс” раньше располагался дендросад. У его истоков стояла учительница биологии Клара Троско: в 1982 году она начала высаживать редкие деревья на месте огородов, которые потом переместились в село Гоньба и образовали Научный городок.

Я горжусь, когда смотрю на те огромные деревья, которые когда-то держала в руках 30-ти сантиметровыми. Сейчас их крона – 3 квадратных метра, — рассказывала биолог Клара Троско.

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