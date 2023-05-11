Не хотели переезжать, старались для Хрущева и добирались на работу кое-как. С чего началась барнаульская Сулима и чем она известна

Когда кто-то говорит, что живет на Сулиме, возникает закономерный вопрос — где это? Так повелось: когда в Барнауле появлялись новые районы, некоторые поселки становились их частью, но местные жители продолжали называть их по-старому. Рассказываем, с чего начался и чем известен район, названный в честь улицы, которой больше нет.