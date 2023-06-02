3 июня
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Жизнь

Ретро-жара. Как барнаульцы проводили лето с 1940-х годов и до 1980-х

Наконец лето заняло свое место под солнцем и все развлекаются как могут: ездят на дачу, в детские лагеря, туристические поездки, гоняют на велосипедах и больше времени проводят у воды. Раньше тоже классно проводили лето - на грядках, зарядках, за шпажкой шашлыка и не только, смотрите.

Отдых на пляже за шпажкой шашлыка, дата фото не указана.
Отдых на пляже за шпажкой шашлыка, дата фото не указана.
retro.moi-barnaul.ru
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