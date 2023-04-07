Сезон астрономических наблюдений начался в барнаульском планетарии с начала апреля, сообщают в мэрии Барнаула.

На площадке перед планетарием на Ленина, 19 по расписанию устанавливают необходимое оборудование.

Горожане смогут бесплатно посмотреть на небесные тела своими глазами вместе со специалистами «звездного дома».

Например, в этом месяце барнаульцев приглашают понаблюдать за Солнцем, Марсом и растущей Луной.

Ближайшая встреча пройдет 9 апреля с 12:00 до 12:40 и с 14:00 до 14:40. Актуальное расписание можно найти на сайте планетария.

В учреждении также отмечают, что наблюдения проходят только в ясный день. О погодных условиях и о том, состоится ли встреча, можно узнать за час до ее начала в Telegram-канале.

Ранее мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7 апреля.