15 декабря
﻿
Жизнь

Бегали за барсами, "щелкали" горы и кто-то из Непала. Что за фотовыставка и кинопоказ пройдут на этих выходных в Барнауле

Altapress.ru предлагает успеть до конца недели посетить в Барнауле фотовыставку. Там можно увидеть лучшие снимки природы Алтая, пообщаться с “большим” путешественником и посмотреть фильм о “погоне” за снежными барсами.

Фотовыставка "Живая природа Алтая", 2023 год.
Фотовыставка "Живая природа Алтая", 2023 год.
vk.com/gmilika

"Живая природа Алтая"

16 декабря в ГМИЛИКА презентуют ежегодный фестиваль заповедной культуры “Живая природа Алтая-2023”. На нем фотографы покажут свои лучшие снимки природы. Здесь же пройдет встреча с участниками фототура и авторами фильма о нем.

В экспозиции представят лучшие кадры гор Алтая. А еще музей посетит секретный гость, который покорил наивысшие точки Европы, Африки и Южной Америки. Он как раз недавно прибыл из Непала.

6+

“По следам снежного барса”

17 декабря в ГМИЛИКА пройдет встреча с добровольцами экспедиции "По следам снежного барса". Посетители смогут увидеть фильм Романа Воробьева об экспедиции, пообщаться с волонтерами и посмотреть мультфильм про ирбиса.

Фотовыставка &quot;Живая природа Алтая&quot;, 2023 год.
Фотовыставка "Живая природа Алтая", 2023 год.
vk.com/gmilika

Где: ГМИЛИКА

Когда: сб — 11:00, вс — с 11:00 до 13:00.

Цена: 5 руб.

6+

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость