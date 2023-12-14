Бегали за барсами, "щелкали" горы и кто-то из Непала. Что за фотовыставка и кинопоказ пройдут на этих выходных в Барнауле

"Живая природа Алтая"
16 декабря в ГМИЛИКА презентуют ежегодный фестиваль заповедной культуры “Живая природа Алтая-2023”. На нем фотографы покажут свои лучшие снимки природы. Здесь же пройдет встреча с участниками фототура и авторами фильма о нем.
В экспозиции представят лучшие кадры гор Алтая. А еще музей посетит секретный гость, который покорил наивысшие точки Европы, Африки и Южной Америки. Он как раз недавно прибыл из Непала.
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“По следам снежного барса”
17 декабря в ГМИЛИКА пройдет встреча с добровольцами экспедиции "По следам снежного барса". Посетители смогут увидеть фильм Романа Воробьева об экспедиции, пообщаться с волонтерами и посмотреть мультфильм про ирбиса.
Где: ГМИЛИКА
Когда: сб — 11:00, вс — с 11:00 до 13:00.
Цена: 5 руб.
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