Барнаульцы засняли на видео застывший в небе самолет

Участники сообщества удивились этому явлению. Самолет засняли в районе поселка Авиатор.
"Физика и никакого мошенничества", — ответили в сообществе.
Ранее дети выжили в крушении самолета и 16 дней жили в джунглях одни.
Самолет "застыл" в небе. Барнаульцы запечатлели его на видео, которое опубликовали в сообществе ВКонтакте "Барнаул 22".
Участники сообщества удивились этому явлению. Самолет засняли в районе поселка Авиатор.
"Физика и никакого мошенничества", — ответили в сообществе.
Ранее дети выжили в крушении самолета и 16 дней жили в джунглях одни.
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