25 августа
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Жизнь

Барнаульцы вновь пожаловались на общественный транспорт - что ответили депутаты

В АКЗС прокомментировали жалобы горожан на работу общественного транспорта, сообщает Комсомольская Правда.

Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Анна Зайкова.

Горожане жаловались на невозможность уехать домой после восьми вечера, грязь в салонах и отсутствие валидаторов на маршрутах, на которых они обязаны быть.

Во время интернет-форума депутат АКЗС Игорь Панарин отметил, что жалобы на работу транспорта нужно направлять напрямую руководству автотранспортного предприятия. Также ответственность за соблюдение графика и чистоту в салоне лежит на перевозчике.

По словам депутата, комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству подготовит запрос в администрацию города Барнаула для проверки указанных фактов и устранения нарушений.

Ранее стало известно, что с перевозчиками Барнаула будут заключать долгосрочные контракты.

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