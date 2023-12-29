31 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульский планетарий подготовил новогоднюю премьеру

В барнаульском планетарии пройдет новая программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D формате. Об этом сообщает администрация города.

Планетарий
Планетарий

Отмечается, что в программе показана невероятная дружба двух полюсов — Южного и Северного.

Также на новогодних праздниках пройдут следующие показы:

  • «Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+):
  • «Путеводные звезды» (6+);
  • «Новогодние космические приключения» (6+);
  • «Невероятные приключения Дракоши» (6+);
  • «Удивительное приключение по солнечной системе»;
  • «Сокровища Вселенной»;
  • «Созвездия»;
  • «Разноцветная Вселенная».

Старт билетов — первого января с 9:00 на онлайн площадке. Со второго января 9:00 билеты начнут продавать на кассах.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Сахарова начали устанавливать новогодний городок.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость