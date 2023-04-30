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Жизнь

Бабья братчина: что необходимо сделать 30 апреля, чтобы не стать несчастной

30 апреля Православная церковь отмечает переходящий День памяти святых жен-мироносиц.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

И есть поверья, что нужно сделать для того, чтобы не привлечь к себе несчастья.

В старину считали, что в этот день все женщины — именинницы. Праздник также называли Бабьей братчиной, Бабьим праздником.

Женщины устраивали застолье без мужчин. И гулянья могли затянуться до поздней ночи.

Традиционное блюдо — яичница. Также нужно готовить блюда из куриного мяса.

Женщинам можно планировать важные дела. И обязательно составлять план дальнейших действий, даже самый смелый, на который раньше не решались. В такой день любые задумки могут воплотиться в жизнь.

Мужчинам же в этот день надо быть необычайно щедрыми. И подарить своим половинкам хорошие подарки. Ну, уже в конце застолья.

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