Аналитик посчитали, сколько стоит самая дешевая свадьба в России

Минимальный бюджет составил 47 тыс. рублей. Этот показатель на 5% выше прошлого года.
В свадебный набор вошли наряды для жениха и невесты, обручальные кольца, букет цветов и шампанское.
Исследователи выяснили, что свадебные платья россияне стали покупать на 15% меньше, а показатель объемов продаж мужских костюмов и шампанского снизился на 7%.
Кроме того, количество приобретений обручальных колец за год вырос на 13%. Последние тенденции современных свадеб — скромная роспись без гостей и дорогостоящих банкетов.
Ранее известная российская фигуристка поймала букет на свадьбе хореографа.