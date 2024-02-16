Алексей Навальный умер в исправительной колонии

"112" сообщает, что предварительной причиной смерти Алексея Навального* признали оторвавшийся тромб.
Во время прогулки он почувствовал себя плохо, а после потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, но не смогли.
В настоящее время ФСИН направили комиссию в колонию "Полярный волк", где скончался Алексей Навальный*.
Обстоятельства смерти будут установлены специалистами.
Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.
* - признан экстремистом и террористом.
** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
Ранее сообщалось, что Алексея Навального приговорили еще к 19 годам особого режима.
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