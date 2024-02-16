19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Алексей Навальный умер в исправительной колонии

Навальный* отбывал наказание в ЯНАО, куда его перевели из из Владимирской области и регулярно попадал в ШИЗО.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
@navalny

"112" сообщает, что предварительной причиной смерти Алексея Навального* признали оторвавшийся тромб.

Во время прогулки он почувствовал себя плохо, а после потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, но не смогли.

В настоящее время ФСИН направили комиссию в колонию "Полярный волк", где скончался Алексей Навальный*.

Обстоятельства смерти будут установлены специалистами.

Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.

* - признан экстремистом и террористом.

** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального приговорили еще к 19 годам особого режима.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость