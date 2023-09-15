Все на лицо. Барнаульский терапевт рассказала, с какими проблемами беременным срочно нужно бежать к врачу

«Во время беременности существенно изменяется работа всех внутренних органов беременной женщины, ее гормональный фон и все обменные процессы. Кожа – это самый крупный орган человеческого организма, и общие изменения касаются ее в первую очередь», - уверена терапевт отделения патологии беременности перинатального центра «Дар» Василисса Фартышева.

Некоторые проблемы с кожей во время беременности могут быть вызваны необходимыми гормональными изменениями и не несут угрозы здоровью, но многие являются поводом для обращения к врачу.

«Разумеется, кожа женщины во время беременности не может находиться в том же состоянии, как до нее, - говорит терапевт. - И не всякое проявление ее изменений бывает опасным состоянием. Такие проблемы как сухость кожи, повышение пигментации на лице и на теле, растяжки (стрии), сосудистые звездочки – можно облегчить с помощью сбалансированного питания, потребления достаточного количества чистой воды, воздержания от долгого нахождения под солнечными лучами, натуральными косметическими средствами».

Беременность. Девушка. Pixabay.com

Обязательно нужно показаться врачу в случаях, если появился сильный зуд, который мешает нормально спать и проводить день (усиливается ночью); высыпания, в том числе аллергические; зуд в интимной области и на окружающих областях кожи; зуд в области ладоней или стоп, если это еще и сопровождается тошнотой или рвотой; желтизна кожи и белков глаз.