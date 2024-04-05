Диетолог назвал три продукта для завтрака, которые мешают похудению, сообщает Lenta.ru .

Тем, кто борется с лишними килограммами, нужно полностью отказаться от сладких каш, выпечки и газировки. Эти продукты вызывают прилив сахара, и очень скоро после такого приема пищи можно почувствовать сильный голод.

Диетолог призвал заменить сладости на яйца, овсяные хлопья и каши. Также можно добавить к этому фрукты, греческий йогурт, орехи и ягоды.

Работая над снижением веса, будет полезно уменьшить количество макарон, картофеля и белого риса в рационе. Альтернативой этим продуктам могут быть булгур, ячмень, дикий рис и гречка.

Ранее врач рассказал о продуктах, которые нельзя есть на завтрак.

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