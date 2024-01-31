1 февраля
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Здоровье

Поликлиника №14 совсем скоро раскроет двери для посетителей. Как она выглядит изнутри - фото и видео

Уже с 5 февраля в новом здании городской поликлиники №14 начнут принимать пациентов. Корреспондент altapress.ru показал, что происходит в больнице на данный момент.

Поликлиника №14.
Поликлиника №14.
Юлия Дильман

Переезжать поликлиника начнет уже на выходных. Однако переезд будет поэтапный, так как врачи не могут остановить оказание медицинской помощи.

На 5 февраля выставят талоны к терапевтам, гинекологам и узким специалистам. Прием с этого дня будет на ул. Лазурной, 46.

Внутри больницы сделан свежий ремонт. На каждом этаже стоят диванчики и стулья, чтобы люди могли спокойно ожидать своей очереди.

Так выглядит аппарат в маммологическом кабинете:

Маммогроф уникален тем, что быстро делает снимки, прямо как камера телефона. При этом оказывает минимальное влияние на организм.

В поликлинике обслуживают взрослое и детское население Индустриального района, а также поселки: Власиху и Спутник.

А этот аппарат стоит в рентгенологическом кабинете. Он снимает рентген всех частей тела.

На данном же аппарате пациентам будут делать КТ.

В новом здании потоки пациентов будут разделены. При этом поликлиника имеет несколько входов. Запутаться будет трудно — на территории есть стелы и указатели, которые помогут сориентироваться в здании.

Поликлиника №14.
Поликлиника №14.
Юлия Дильман
Поликлиника №14.
Поликлиника №14.
Юлия Дильман

Торжественное открытие

В поликлинике подчеркнули, что торжественное открытие планируют устроить после 20 февраля.

Завтра на сайте altapress.ru выйдет большой материал про поликлинику №14.

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