Не опять, а снова. Почему сроки открытия самой большой поликлиники в Алтайском крае постоянно переносят, рассказал глава минздрава

Дмитрий Попов заявил, что поликлинику могут открыть после новогодних праздников. На данный момент строительство медучреждения завершено на 99%.
Журналисты поинтересовались, почему клинику не смогли открыть в 2023 году. Дмитрий Попов заявил, что дать ответ на этот вопрос может только министерство строительства, так как оно выступает заказчиком объекта.
«Стройнадзор несколько раз выносил заказчику и подрядчику замечания, которые требуют скорейшего исправления. Думаю, коллеги с этим справятся», - отметил он.
С медицинской же стороны замечаний у Дмитрия Попова нет. Поликлиника обеспечена современным оборудованием, в том числе тяжелым — томографом, флюорографом, рентгенаппаратами и маммографами. «В данном случае есть все, что требуется», - заявил глава министерства.
Напоминаем, что изначально планировалось открыть поликлинику №14 еще в апреле. Затем сроки перенесли на конец 2023 года, однако долгожданного открытия так и не произошло.
Между тем за это время медучреждение уже успело сменить название. Теперь оно будет называться консультативно-диагностической поликлиникой №14. Новое название необходимо в связи с будущим расширением поликлиники, отметили в пресс-службе поликлиники. Врачи будут оказывать как консультативные, так и высокотехнологичные диагностические услуги.
После открытия в поликлинике ожидают существенный рост пациентов, которые обратятся за медицинской помощью и консультацией.
«Мощности указанных подразделений рассчитаны не только на прикрепленных пациентов, но и на жителей всего Индустриального района», - отмечает Денисов.
Поликлиника готова принимать до 900 человек в день и будет работать в две смены. При планировке здания посетителей хотят разделять на несколько потоков.
Поликлиника №14 стала самым масштабным строительным объектом в Алтайском крае. Это первая типовая поликлиника, которую ждали с 2020 года. Большой материал об этом можно почитать на сайте altapress.ru.